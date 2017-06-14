В Лиепае горел многоквартирный дом; пожарные эвакуировали жителей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера вечером в Лиепае загорелся многоквартирный дом. Работники Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что пожару была присвоена высшая категория опасност

Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что на третьем этаже горят предметы домашнего обихода, а бщая площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

12 человек эвакуировались самостоятельно, еще 10 эвакуировали спасатели, одного жильца пришлось спасать. В течение часа пожар был ликвидирован.

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Во время операции по тушению дома, возникла проблема из-за припаркованных во дворе машин. Они мешали оперативному транспорту близко подъехать к месту возгорания. На данный момент причины пожара устанавливаются.

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