Полиция в этом году начала семь уголовных процессов о нелегальных телевизионных услугах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

Государственная полиция, борясь с нелегальными провайдерами телевизионных услуг, в этом году начала семь уголовных процессов.

По данным исследования «Объем платного нелегального телевещания в Латвии», проведенного ассоциированным профессором Рижской высшей школы экономики Арнисом Саукой, в 2016 году около 100 тысяч домохозяйств в Латвии пользовались нелегальными телеуслугами.

За шесть месяцев Госполиция провела 20 проверок операторов кабельного телевидения, четыре контрольные закупки нелегальных систем и начала семь уголовных процессов.

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Как сообщила сегодня журналистам исполнительный директор общества «За легальное содержание» Даце Котзева, с началом уголовных процессов число пользователей нелегального телевидения сократилось на 18 тысяч, что позволило на несколько миллионов евро пополнить госбюджет.

Начальник Госполиции Инт Кюзис отметил значение борьбы с нелегальным телебизнесом, особенно в то время, когда для Латвии существуют угрозы гибридной войны.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрий Хоменко сообщил, что создание в полиции семи дополнительных штатных мест позволило усилить борьбу с нелегальными телевизионными дельцами. Причем борьба с этим бизнесом ведется не только централизованно, но и в регионах.

Во время пресс-конференции Кюзис от имени Госполиции и Котзева от имени общества «За легальное содержание» подписали договор о сотрудничестве в борьбе с недобросовестными распространителями телепрограмм и фильмов.


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