Пьяный полицейский в Добельском крае сбил велосипедиста

Вчера работник Земгальского регионального управления полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой тяжелые травмы получил велосипедист.

Как сообщила старший специалист управления Иева Сиетниеце, ДТП произошло около часа дня на дороге Елгава-Добеле-Аннениеки.

Автомобиль «Volvo», которым управлял полицейский, ехал из Добеле в Елгаву и столкнулся с автомашиной «Volkswagen Golf», совершавшей левый поворот. После столкновения с автомобилем «Volvo» врезался в металлическое ограждение и сбил ехавшего на велосипеде мужчину 1969 г. рожд.

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Пострадавший находится в больнице, его состояние медики характеризуют как очень тяжелое.

Сотрудник полиции также был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

Аварию полицейский совершил в нерабочее время на частном автомобиле. В больнице выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения 1,32 промилле.

По факту дорожно-транспортного происшествия начат уголовный процесс, расследование будет проводить Бюро внутренней безопасности.

Против полицейского также начато дисциплинарное дело.

Как заявила Сиетниеце, Госполиция резко осуждает поведение сотрудника и считает, что подобные действия не совместимы с дальнейшей службой в ее рядах. Пока полицейский не освобожден от должности, поскольку находится в лечебном учреждении.

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