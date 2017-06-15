Таможня предотвратила контрабанду 76 тысяч сигарет

Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) при проведении таможенного контроля на границе Латвии с Белоруссией и Россией предотвратили контрабанду 76 тыс. сигарет, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

2 июня на пункте таможенного контроля в Индре при проверке прибывшего из Белоруссии грузового железнодорожного состава таможенники и пограничники обнаружили в грузе каменного угля четыре упаковки сигарет. Изъято 40 тыс. сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

В тот же день при проверке въехавшей из России грузовой автомашины на Тереховском пункте таможенного контроля в металлических конструкциях полуприцепа были обнаружены люки, в которых были спрятаны сигареты. Изъято 19 тыс. сигарет «Bond» казахстанского производства.

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1 июня на Силенском пункте таможенного контроля контрабандные сигареты были найдены в легковом автомобиле. Изъято 17,9 тыс. сигарет «Fest», «Pall Mall», «Matrix», «Queen», «Minsk», «NZ», «Korona» и «Magnat» с белорусскими акцизными марками.

В первом случае начато делопроизводство по делу об административном нарушении, оно передано таможенному управлению СГД для решения вопроса о начале уголовного процесса. В двух других случаях составлены протоколы об административном нарушении.

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