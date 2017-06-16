В Риге из-за обширного возгорания деревянных сараев эвакуированы 16 человек

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В Риге прошедшей ночью из-за пожара, который охватил деревянные сараи, спасатели эвакуировали из соседних жилых домов 16 человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Пожар вспыхнул на ул. Лиепаяс. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что открытым пламенем горят двухэтажные деревянные сараи площадью 100 кв. м и крыша находящегося рядом одноэтажного здания площадью 10 кв. м.

Из соседних домов были эвакуированы 16 человек.

Для ликвидации пожара повышенной опасности потребовалось несколько часов.

Реклама

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 38 вызовов, в том числе 14 на пожары.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR

reklama.vesti.lv

Рижскую конференцию TEDx можно будет увидеть онлайн Hi-Tech

Рижскую конференцию TEDx можно будет увидеть онлайн

Названы самые вредные привычки по утрам Wo&Men

Названы самые вредные привычки по утрам

Отберет ли робот работу у вашего ребенка? Hi-Tech

Отберет ли робот работу у вашего ребенка?

НАСА обновило карту «Звезды смерти» Hi-Tech

НАСА обновило карту «Звезды смерти»

ВИДЕО: Роза Сябитова публично оскорбила Ларису Гузееву Showbiz

ВИДЕО: Роза Сябитова публично оскорбила Ларису Гузееву

Пожары

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
OFFICE MANAGER
OFFICE MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 