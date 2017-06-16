В Риге из-за обширного возгорания деревянных сараев эвакуированы 16 человек

В Риге прошедшей ночью из-за пожара, который охватил деревянные сараи, спасатели эвакуировали из соседних жилых домов 16 человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Пожар вспыхнул на ул. Лиепаяс. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что открытым пламенем горят двухэтажные деревянные сараи площадью 100 кв. м и крыша находящегося рядом одноэтажного здания площадью 10 кв. м.

Из соседних домов были эвакуированы 16 человек.

Для ликвидации пожара повышенной опасности потребовалось несколько часов.

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В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 38 вызовов, в том числе 14 на пожары.