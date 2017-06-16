Животные на латвийских дорогах: резко выросло число ДТП

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Rennett Stowe

В последнее время работники Государственной полиции все чаще фиксируют столкновения автомобилей с животными. Косули, олени, кабаны — представители фауны так и норовят перейти дорогу автоводителям. В полиции призывают автомобилистов быть осмотрительнее и напоминают правила поведения в случае, если нежелательная встреча все же произошла.

«Посреди дороги с удивленными глазами стояла косуля и смотрела на меня. Я с удивленными глазами несся на нее», — рижанин Юрий вспоминает свою незабываемую встречу с лесным обитателем. Мужчина ехал по дороге ночью, когда на его пути появилось неожиданное препятствие.

«Попытался затормозить, вроде бы успел, почти что снизил скорость до нуля, вильнул, а она все равно решила прыгнуть мне под колеса... То есть я ее ударил, она перелетела через отбойник и улетела куда-то вниз. Думаю, что ускакала дальше, потому что у меня с машиной в принципе ничего не случилось», — говорит Юрий.

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Встречи автоводителей с лесными животными не редкость. За первые пять месяцев прошлого года в Латвии произошло 144 аварии с участием представителей фауны. За тот же период этого года таких аварий уже 226. Представитель Государственной полиции Андрис Лоцс сообщает, что одна из причин такого роста в молодой поросли.

«Появляется молодняк, и они, как правило, еще не знают, что дорога — это опасно. И часто перебегают ее.

[Осторожность] приходит потом, с опытом. Поэтому в эти месяцы таких случаев больше», — поясняет Лоцс.

Также, возможно, на поведение животных влияют регулярные работы по вырубке леса. Председатель Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин рассказал, что здесь из года в год фиксируют примерно одно и то же число столкновений с животными. В среднем это полторы тысячи случаев. Средняя выплата за повреждения, нанесенные машине животным, составляет 2-3 тысячи евро.

«Может, в этом году и последние годы стало больше инцидентов, но я думаю, это связано с тем, что машин стало на улицах больше, от этого и аварий больше», — сказал Абашин.

Есть самые богатые на столкновения с животными места. Это, например, Калнциемский лес, что на Лиепайском шоссе. Это и большие лесные массивы возле Угале, что в Вентспилском регионе. ДТП с участием животных бывают разной степени тяжести.

«Даже столкновение с зайцем может нанести ущерб с тремя нулями», — предостерегает специалист.

Что уж говорить о крупных зверях. К слову, по статистике самыми частыми участниками ДТП становятся косули. Бывают встречи и с более крупным зверем – оленем или лосем. В полиции напоминают, что о случившемся в обязательном порядке нужно сообщить. Это прописано и в правилах Кабинета министров. Причем, неважно, столкновение произошло с домашним животным или диким.

Если оно помешало водителю и остановило его движение, то не следует делать из этого тайны.

«Водители сообщают в полицию, потому то к этому их обязывают страховщики. Нельзя просто уехать с места происшествия — тогда и не будет выплачиваться каско», — говорит Лоцс.

Проинформировать о случившемся нужно еще и потому, что сбитому животному может потребоваться помощь, о чем своевременно будут проинформированы оперативные службы. Если же животное при столкновении погибло, то его уберут с дороги и таким образом сократят возможность возникновения еще одной аварии. Ведь не исключено, что другой водитель не заметит сбитого зверя на дороге. Большинство столкновений происходит ночью. В связи с этим необходимо соблюдать некоторые правила предосторожности.

«Очень важно в темное время суток снижать скорость. Это даст возможность быстрее среагировать. Нужно быть очень внимательным, ехать медленнее, стараться ехать с дальним светом и просто смотреть по сторонам. Первое, что можно увидеть — это светящиеся глаза животного, которого можно заметить вовремя», — указывает представитель Госполиции.

Зоолог Вилнис Скуя добавляет, что дорога манит животных в любое время года. Например, зимой лоси, олени и косули слизывают с нее соль. Если водитель заметил, что животное перешло ему дорогу, не стоит сразу давить на газ:

«Если прошло одно животное, то есть риск, что пройдет и второе. Поэтому лучше подождать и убедиться, что больше никого нет», — советует эксперт.

Для лисы или енотовидной собаки дорога часто становится местом поиска добычи. Они ищут сбитых машинами животных помельче, чтобы подкрепиться.

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