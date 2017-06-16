В Мюнхене пропал латвийский гастарбайтер - 53-летний Андрис Броканс

 

Фото: из личного архива

53-летний латвиец Андрис Броканс пропал в немецком городе Мюнхен 5 июня 2017 года. Известно, что в этот день он вышел из гостиницы, ушел в неизвестном направлении и назад до сих пор не вернулся. По сведениям родных, 2 мая Андрис отправился на заработки в Германию, последний раз общались с ним по телефону в начале июня.

Известно, что при себе у пропавшего был чемодан с одеждой и , возможно, ID -карта. А паспорт он оставил в номере.

ПРИМЕТЫ: носит очки и седую бороду, волосы тоже с проседью. Как был одет мужчина, неизвестно.

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Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшего мужчины, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.


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