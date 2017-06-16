Второй за неделю полицейский задержан за ДТП в пьяном виде

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

На этой неделе задержан еще один полицейский, вызвавший дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло в Риге, полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

В ночь на пятницу на перекрестке ул. Тербатас и Матиса столкнулись автомашины «Toyota» и «Mercedes-Benz», которой управлял инспектор Главного управления полиции порядка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в 2,58 промилле.

Инспектор полиции совершил ДТП на своей личной машине в нерабочее время. Тяжело пострадавших в ДТП не было.

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По факту ДТП начат уголовный процесс, возбуждено дисциплинарное дело.

Как сообщалось, 14 июня работник Земгальского регионального управления полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой тяжелые травмы получил велосипедист.

ДТП произошло около часа дня на дороге Елгава-Добеле-Аннениеки. Автомобиль «Volvo», которым управлял полицейский, ехал из Добеле в Елгаву и столкнулся с автомашиной «Volkswagen Golf», совершавшей левый поворот. После столкновения с автомобилем «Volvo» врезался в металлическое ограждение и сбил ехавшего на велосипеде мужчину 1969 г. рожд.

Аварию полицейский совершил в нерабочее время на частном автомобиле. В больнице выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения 1,32 промилле.

По факту ДТП начат уголовный процесс, расследование будет проводить Бюро внутренней безопасности. Против полицейского также начато дисциплинарное дело.

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