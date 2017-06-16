Сбитый пьяным полицейским велосипедист скончался в больнице

Neatliekamās palīdzības automašīna pie Rīgas 1.slimnīcas
 

Neatliekamās palīdzības automašīna pie Rīgas 1.slimnīcas. Фото: Ieva Čīka / LETA

Велосипедист, сбитый в среду автомобилем, которым управлял пьяный работник Земгальского регионального управления полиции, вчера вечером скончался в больнице, сообщила агентству ЛЕТА представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Ситениеце.

Бюро внутренней безопасности решит, будет ли в связи с этим изменена статья, по которой начат уголовный процесс.

Как сообщалось, 14 июня работник Земгальского регионального управления полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой тяжелые травмы получил велосипедист.

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ДТП произошло около часа дня на дороге Елгава-Добеле-Аннениеки. Автомобиль «Volvo», которым управлял полицейский, ехал из Добеле в Елгаву и столкнулся с автомашиной «Volkswagen Golf», совершавшей левый поворот. После столкновения с автомобилем «Volvo» врезался в металлическое ограждение и сбил ехавшего на велосипеде мужчину 1969 г. рождения.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Аварию полицейский совершил в нерабочее время на частном автомобиле. В больнице выяснилось, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения 1,32 промилле.

По факту ДТП начат уголовный процесс, расследование будет проводить Бюро внутренней безопасности. Против полицейского также начато дисциплинарное дело.

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