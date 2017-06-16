Администраторы неплатежеспособности обвиняются в нарушениях на двух предприятиях

В уголовном процессе о возможных нарушениях в процессах неплатежеспособности предприятий «Дзимта сета» и «Пелтес ипашуми» подозреваемыми признаны шесть человек, включая администраторов неплатежеспособности, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.

Досудебное расследование уголовного процесса проводит прокурор спецпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью. По его поручению сотрудники финансовой полиции 9 июня провели девять обысков. В этот же день подозреваемыми в легализации преступно нажитых средств были признаны два человека. Задержанная администратор неплатежеспособности на следующий день была признана подозреваемой в легализации преступно нажитых средств.

14 июня подозреваемым в легализации преступно нажитых средств и присвоении денег признан администратор неплатежеспособности, он отстранен от должности.

Реклама

На следующий день подозреваемым в двух преступлениях признан бывший администратор неплатежеспособности, ныне присяжный адвокат.

По этому уголовному процессу принято решение о начале процесса применения принудительного средства влияния в отношении юридического лица.

16 июня подозреваемым признан еще один человек.

В отношении пяти лиц избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Еще по этой теме