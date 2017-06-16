Совершивший аварию в пьяном состоянии полицейский отстранен от работы

 

Фото: BNS foto/LETA

В ночь c 15 на 16 июня на перекрестке улиц Тербатас и Матиса, произошло ДТП, в котором столкнулись машина такси Toyota и автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого в нерабочее время был инспектор Главного управления порядка Госполиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По делу начат криминальный процесс.

ДТП произошло, когда полицейский находился за рулем частного автомобиля. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи и обследовала 1996 года рождения пассажира автомобиля Mercedes-Benz.

Серьезных травм в аварии никто не получил и госпитализирован не был. Концентрация алкоголя в организме полицейского составляла 2,58 промилле.

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