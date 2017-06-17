Пришло лето: в больницы с перегревом попадают как взрослые, так и дети

 

Фото: Zane Bitere / LETA

За прошедшие сутки в больницу были доставлены пять человек с тепловым ударом и перегревом, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в Видземе с перегревом тела в больницу был доставлен 36-летний мужчина, который провел на солнце несколько часов, занимаясь газоном.

Под Ригой помощь потребовалась 21-летней женщине и 48-летнему мужчине. Оба долгое время находились на солнце.

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В Рижском регионе медики оказали помощь и двум перегревшимся детям.

Двухлетняя девочка была слишком тепло одета, она долго находилась на солнце и у нее начался перегрев.

В свою очередь пятилетней девочке стало плохо от жары во время мытья в бане. Оба ребенка были доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1271 вызовов, 250 из которых были связаны с травмами и происшествиями.


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