ЧП в скейтпарке Риги: мужчина получил тяжелые травмы, упав с рампы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

А пятницу в одном из скейтпарков Риги тяжелые травмы получил 32-летний мужчина.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, мужчина ехал на велосипеде по рампе и упал примерно с трехметровой высоты. Он получил тяжелые травмы позвоночника и головы, его доставили в больницу.

В свою очередь в Риге 33-летний мужчина упал с дерева, с высоты примерно пяти метров. Он получил травмы головы, грудной клетки и позвоночника.

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В Видземе 55-летний мужчина упал с высоты примерно трех метров, когда пытался прицепить к окну виноградную лозу. Пострадавшего доставили в больницу с травмой позвоночника и возможными переломами ребер.

Кроме того, в Видземе пострадал и 50-летний мужчина, который на рабочем месте упал с прицепа автомобиля, с высоты примерно 1,5 метра. Он получил травму головы.

В свою очередь в Латгале 60-летнего мужчину обнаружили без сознания у бетонных ступеней. Вероятно, он упал с лестницы. Пострадавший также был доставлен в больницу с травмой головы.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1271 вызовов, 250 из которых были связаны с травмами и происшествиями.


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