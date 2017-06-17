Пьяный мужчина упал в костер, после чего пошел домой спать

В пятницу в Курземе в больницу был доставлен 56-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения упал в костер, сообщает агентство ЛЕТА.

По словам пострадавшего, в костер он упал еще в четверг, после чего ушел домой, однако вспоминает произошедшее с трудом. На следующий день мужчина вызвал помощь и был доставлен в больницу с ожогами бедра, голени и стопы.

В свою очередь в Риге 37-летний мужчина пытался разжечь костер бензином, но разлил его на тлеющие угли, в результате чего бензин вспыхнул и мужчина получил ожоги ног и лица.

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Кроме того, в Риге девятилетняя девочка слишком близко подошла с зажженой свече, в результате чего у нее загорелось платье. В больницу девочку доставили с ожогом бока.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1271 вызовов, 250 из которых были связаны с травмами и происшествиями.