На Таллинском шоссе загорелся автомобиль, пострадал один человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера в Саулкрастском крае на Таллинском шоссе загорелся автомобиль, один человек пострадал, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.

В субботу в 13.11 пожарные отправились по вызову в Саулкрастский край, где на Таллинском шоссе горел автомобиль. Площадь возгорания составила 3 кв. метра.

Своими силами из машины эвакуировались четверо человек, но один из них получил ожоги и был передан под опеку сотрудников Скорой неотложной медицинской помощи.

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Всего в минувшие сутки ГПСС получила 58 звонков, 34 из них были связаны с пожарами, 18 – со спасательными работами, четыре вызова оказались ложным


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