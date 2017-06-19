Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска.

Уголовный процесс начат по статье о преступлениях против собственности.

Как сообщалось, вызов на место происшествия пожарные получили вчера около 15.50 от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

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После более чем 12 часов тушения сегодня в 5.17 сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар, но работы по его тушению все еще продолжаются.

Мусор на площадке, где начался пожар, хранило ООО «Prima M», хотя у него не было на это никаких разрешений. Государственная служба окружающей среды (ГСОС) начала против предприятия административное делопроизводство и потребовало до 24 июля освободить территорию от мусора. Фирма этот административный акт оспорила, но суд оставил постановление ГСОС в силе.

По данным ГСОС, мусор на этой территории стал появляться в октябре прошлого года. По словам руководителя управления Инги Колеговой, это было место, куда «люди свозили отходы без каких-либо разрешений, без какой-либо оценки». Теперь ГСОС примет решение о санкциях в отношении предприятия, а также рассмотрит необходимость обращения в правоохранительные органы с просьбой начать уголовный процесс.

По данным «Firmas.lv», ООО «Prima M» зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО «SO Trust», которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО «SO Trust» занимается погрузочно-разгрузочными работами.





































Aizvērt Пожар повышенной опасности в Юрмале Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieks Aculiecinieks Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames







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