 

Фото: REUTERS/Scanpix

Утром 17 июня работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили информацию от жителей, обеспокоенных тем, что двое подозрительных мужчин карабкаются по водосточной трубе дома, пытаясь попасть в соседнюю квартиру.

На место события был направлен ближайший экипаж полиции.

По указанному адресу полицейские сразу же отравились в квартиру, в которую забрались подозрительные личности. После неоднократного стука в дверь квартиру открыли испуганные жители Индии. Полицейские попросили объяснить причину порисходящего. Один из индийцев пояснил, что для беспокойства нет оснований, так как его сосед по квартире потерял ключи, поэтому они выбрали неординарный способ попасть в жилье.

Реклама

Полицейские удостоверились в том, что жители квартиры говорят правду, а в свою очередь индийцы извинились за неоднозначную ситуацию. Помощь правоохранительных органов на месте событий не понадобилась.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR

reklama.vesti.lv

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров Hi-Tech

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров

СМИ: Личный водитель Волочковой регулярно обкрадывал балерину Showbiz

СМИ: Личный водитель Волочковой регулярно обкрадывал балерину

NASA: Черное море изменило цвет Hi-Tech

NASA: Черное море изменило цвет

ФОТО: Бусулис на презентации альбома решился на смелый шаг Showbiz

ФОТО: Бусулис на презентации альбома решился на смелый шаг

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер Showbiz

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 