Утром 17 июня работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили информацию от жителей, обеспокоенных тем, что двое подозрительных мужчин карабкаются по водосточной трубе дома, пытаясь попасть в соседнюю квартиру.

На место события был направлен ближайший экипаж полиции.

По указанному адресу полицейские сразу же отравились в квартиру, в которую забрались подозрительные личности. После неоднократного стука в дверь квартиру открыли испуганные жители Индии. Полицейские попросили объяснить причину порисходящего. Один из индийцев пояснил, что для беспокойства нет оснований, так как его сосед по квартире потерял ключи, поэтому они выбрали неординарный способ попасть в жилье.

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Полицейские удостоверились в том, что жители квартиры говорят правду, а в свою очередь индийцы извинились за неоднозначную ситуацию. Помощь правоохранительных органов на месте событий не понадобилась.