Суд отстранил администратора Крумса от процесса «Trasta komercbanka»

Сегодня суд Видземского предместья Риги удовлетворил заявление Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) об отстранении администратора ликвидируемого «Trasta komercbanka» Илмара Крумса и назначении нового администратора.

Суд назначил на место Крумса Арманда Расу. Полный текст решения будет доступен 6 июля, но обжалованию оно не подлежит.

В начале июня Госполиция задержала и признала подозреваемым Крумса, администратора процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса, администратора Науриса Дуревскиса и финансиста Йорена Райтумса. Затем они были помещены под арест, но Райтумс позже освобожден.

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На прошлой неделе Администрация неплатежеспособности отстранила от должностей подозреваемых администраторов.

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