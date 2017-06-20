Ограбление в Саласпилсе: женщина в два часа ночи открыла дверь незнакомцу с ножом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В два часа ночи 10 мая в Саласпилсе одна из жительниц многоквартирного дома по ул. Миера услышала звонок в дверь. Хозяйка квартиры, находившаяся в тот момент дома одна, подошла к дверям и открыла. За ними стоял неизвестный мужчина, который проник в жилье и вытащил припасенный нож, пригрозив им. После этого незнакомец взял ноутбук и убежал.

Женщина сразу не обратилась в полицию, однако все-таки решила сделать это 14 июня - более, чем через месяц после произошедшего. В рамках следствия сотрудники уголовной полиции саласпилсского участка Госполиции получили информацию, что это преступление, возможно, совершил мужчина 1983 года рождения.

Стражи порядка выяснили местонахождение мужчины, и уже 19 июня в 15 часов он был задержан. В данный момент выясняются обстоятельства происшедшего.

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Отметим, что подозреваемый ранее уже был несколько раз судим - как за кражи в торговых местах, так и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Начат уголовный процесс. За подобное преступление предусматривается лишение свободы на срок до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

В данный момент задержанный находится в изоляторе.


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