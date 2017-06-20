Наложен арест на машины и деньги подозреваемых администраторов неплатежеспособности

Андрей Гришин
 

Андрей Гришин. Фото: Evija Trifanova/LETA

По делу администраторов неплатежеспособности Госполиция наложила арест на три автомобиля премиум-класса и денежные средства в размере 380 тыс. евро.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, полиция уже несколько лет занимается расследованием беззаконий в процессах неплатежеспособности. В прошлом году было начато 17 уголовных процессов о преступных деяниях, предположительно совершенных администраторами неплатежеспособности. В этом году полиция начала семь таких уголовных процессов, четыре дела уже переданы для уголовного преследования.

В сотрудничестве с другими правоохранительными органами, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, полиция в этом году начала два дела о возможных нарушениях закона в процессах неплатежеспособности, по одному из них задержаны администраторы неплатежеспособности Илмар Крумс, Марис Спрудс и финансист Йорен Райтумс. Гришин подтвердил, что это дело связано с процессом ликвидации «Trasta komercbanka».

Этой троице инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.

Реклама

По второму делу задержан администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис, участвовавший в процессе неплатежеспособности одного из предприятий. Он задержан за попытку вымогательства взятки.

Чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества, по обоим делам на имущество подозреваемых (380 тыс. евро, три автомобиля премиум-класса, недвижимость и доли капитала предприятий) наложен арест.

Фигурирующие в деле «Trasta komercbanka» эпизоды могут быть не единственными, подчеркнул Гришин. Полиция просит других пострадавших от возможного вымогательства этих лиц заявить об этом.

Суд Латгальского предместья Риги 9 июня санкционировал арест теперь уже отстраненных от должности администраторов неплатежеспособности Дуревскиса, Спрудса и Крумса, а также финансиста Райтумса. Позднее в отношении Райтумса была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Еще по этой теме
Задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Крумс и Спрудс

Задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Крумс и Спрудс

Суд санкционировал арест администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса

Суд санкционировал арест администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса

Администраторы неплатежеспособности обвиняются в нарушениях на двух предприятиях

Администраторы неплатежеспособности обвиняются в нарушениях на двух предприятиях


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

ВИДЕО: Вайкуле спела на латышском в эфире российского канала Showbiz

ВИДЕО: Вайкуле спела на латышском в эфире российского канала

ФОТО: Экс-участница «Виа Гра» доказала, что ее грудь натуральная Showbiz

ФОТО: Экс-участница «Виа Гра» доказала, что ее грудь натуральная

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров Hi-Tech

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров

В день рождения Елизаветы II дети Кейт и Уильяма очаровали всех! Wo&Men

В день рождения Елизаветы II дети Кейт и Уильяма очаровали всех!

Медики указали на продукты, способные вызывать рак Wo&Men

Медики указали на продукты, способные вызывать рак

Финансы

Коррупция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 