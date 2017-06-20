Наложен арест на машины и деньги подозреваемых администраторов неплатежеспособности

По делу администраторов неплатежеспособности Госполиция наложила арест на три автомобиля премиум-класса и денежные средства в размере 380 тыс. евро.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, полиция уже несколько лет занимается расследованием беззаконий в процессах неплатежеспособности. В прошлом году было начато 17 уголовных процессов о преступных деяниях, предположительно совершенных администраторами неплатежеспособности. В этом году полиция начала семь таких уголовных процессов, четыре дела уже переданы для уголовного преследования.

В сотрудничестве с другими правоохранительными органами, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, полиция в этом году начала два дела о возможных нарушениях закона в процессах неплатежеспособности, по одному из них задержаны администраторы неплатежеспособности Илмар Крумс, Марис Спрудс и финансист Йорен Райтумс. Гришин подтвердил, что это дело связано с процессом ликвидации «Trasta komercbanka».

Этой троице инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.

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По второму делу задержан администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис, участвовавший в процессе неплатежеспособности одного из предприятий. Он задержан за попытку вымогательства взятки.

Чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества, по обоим делам на имущество подозреваемых (380 тыс. евро, три автомобиля премиум-класса, недвижимость и доли капитала предприятий) наложен арест.

Фигурирующие в деле «Trasta komercbanka» эпизоды могут быть не единственными, подчеркнул Гришин. Полиция просит других пострадавших от возможного вымогательства этих лиц заявить об этом.

Суд Латгальского предместья Риги 9 июня санкционировал арест теперь уже отстраненных от должности администраторов неплатежеспособности Дуревскиса, Спрудса и Крумса, а также финансиста Райтумса. Позднее в отношении Райтумса была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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