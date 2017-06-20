Прокурор прекратил дело против Юрашса за разглашение гостайны

Юрис Юрашс
 

Юрис Юрашс. Фото: Ieva Makare / LETA

Несмотря на усилия Полиции безопасности (ПБ) добиться выдвижения обвинения, прокурор решил прекратить уголовный процесс об умышленном разглашении государственный тайны против бывшего начальника отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юриса Юрашса, ныне депутата Рижской думы.

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Как свидетельствует имеющая в распоряжении агентства ЛЕТА информация, прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Айвис Залужинскис пришел к выводу, что для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет оснований и криминальный процесс следует прекратить за отсутствием состава преступления.

В связи с этим отменена и примененная к Юрашсу мера пресечения - запрет на выезд из страны.

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В июле прошлого года Юрашс заявил, что ему предлагалась взятка в размере миллиона евро за переквалификацию преступления, инкриминируемого бывшему руководителю предприятия «Латвияс дзелзцельш» Угису Магонису, со взяточничества на торговлю влиянием, за что законом предусмотрено более мягкое наказание.

О предложенной взятке Юрашс информировал тогдашнего начальника KNAB Ярослава Стрельчонка и Генпрокуратуру, но никакой реакции от них не последовало, поэтому он решил заявить о попытке подкупа публично через СМИ. В связи с этим против него был начат уголовный процесс о разглашении информации, дело расследовала ПБ.

В январе этого года KNAB все же начало уголовный процесс о попытке дать взятку Юрашсу.

Магонис был задержан за взяточничество летом 2015 года. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель Олег Осиновский.

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