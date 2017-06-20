В Вентспилсе полиция задержала мужчину, стиравшего белье в городском фонтане

 

Фото: ventspils.lv

Муниципальная полиция города Вентспилс благодарит жителя, который запечатлел на видео, как некий мужчина стирал белье в городском фонтане.

Полиция напоминает, что стирка белья в фонтанах, рассматривается как непристойное поведение, за которое назначается административный штраф. После того, как видеозапись попала к полицейским, нарушитель был быстро идентифицирован.

«Нам важна любая информация о подобных случаях, которая может быть фото или видео формата, однако важнее, чтобы жители, видя случаи непристойного поведения, своевременно сообщали в нашу дежурную часть» указывает муниципальная полиция.

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