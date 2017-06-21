87-летняя женщина несколько часов провела в заполненной газом квартире

17 июня незадолго до 14:00 работники Рижской муниципальной полиции получили вызов на Саркандаугауву: жители одного многоквартирного дома жаловались на сильный запах газа в подъезде.

Вызвавший полицию на месте событий рассказал, что сильный запах газа появился в подъезде утром. Жители дома открыли окна в помещениях общего пользования. Но, несмотря на проветривание, запах остался около квартиры одной из соседок. Поэтому было решено вызвать полицию.

Правоохранительные органы направились к указанной квартире, но дверь никто не открыл. В момент, когда они стучали, к дверям подошла хозяйка квартиры, которая пояснила, что не может найти ключи.

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Полицейские пригласили пенсионерку к кухонному окну, а там чувствовалась сильная концентрация газа. Было принято решение незамедлительно залезть в окно квартиры.

Общими усилиями одному из полицейских удалось попасть в квартиру на первом этаже. Он, осмотрел жилище пожилой женщины, заметил, что на газовой плите полностью открыты оба вентиля. Женщина в тот момент пыталась начать готовить пищу, но запах газа не ощущала. Плита была незамедлительно выключена. Женщина продолжала утверждать, что у нее нет ключей от квартиры. Позже удалось их обнаружить в ее ручной сумке.

Одновременно на место события была вызвана бригада Неотложной скорой помощи, а работники дежурной части созвонились с внучкой женщины, которая, узнав о случившемся, незамедлительно выехала к бабушке.

Явившиеся медики осмотрели 87-летнюю женщину и решили ее доставить в лечебное заведение. С внучкой была проведена беседа о том, что пожилая женщина нуждается в уходе.