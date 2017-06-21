В Мерсрагскогом крае две недели стоит палатка с вещами; возможно, пропал человек

Муниципальная полиция города Тукумс сообщила, что на берегу между Мерсрага и Берзциема стоит палатка, внутри которой лежат одежда и обувь, но людей там нет. Существует вероятность, что человек мог пропасть.

«19 июня мы получили вызов от жителей, которые сообщали, что на берегу между Мерсрага и Берзциема уже две недели стоит палатка, в которой лежат одежда и обувь, оставленные, возможно, пропавшей персоной» информирует представитель Муниципальной полиции города Тукумс.

В палатке найдена куртка, - небольшого размера. Человек может быть приблизительно 170 см высотой, хрупкого телосложения. Размер ноги - 42,5. (в палатке лежат ботинки «Nike»).

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«Если вы владеете какой-либо информацией о владельце палатки, просьба сообщать а Государственную полиция тукумского региона, по телефону 36104118; 63104100 или по электронной почте tukuma.iecirknis@zemgale.vp.gov.lv,» призывают представители полиции.

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