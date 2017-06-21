Спрятала мотороллер пьяной подруги и, возможно, предотвратила ДТП

Ilustratīvs fot
 

Ilustratīvs fot. Фото: Edijs Pālens / LETA

В Павилостском крае некая женщина сообщила полиции, что у нее украли мотороллер, однако, оказалось, что это знакомая «пострадавшей» спрятала транспортное средство, чтобы предостеречь ее от езды в состоянии алкогольного опьянения - информирует представительница Государственной полиции Дайга Валдане.

Вечером 20 июня, примерно в 23.50 полиция получила вызов от некой 1979 года рождения женщины, у которой в Павилостском крае украли мотороллер.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что мотороллер никто не крал. Дело в том, что водитель транспортного средства была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ее знакомая спрятала мотороллер, чтобы не произошло ЧП.

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«Государственная полиция призывает других людей быть бдительными и ответственными, и не садиться за руль выпившими.


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