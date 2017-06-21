В Facebook мошенники выдают себя за представителей Госполиции

В социальной сети Facebook создан аккаунт, призывающий латвийцев сообщать о грабежах, торговле наркотиками и других преступлениях. Коммуникация с жителями страны ведётся якобы от лица полиции. Как удалось выяснить Русскому TVNET, это мошенники, мотив которых на данный момент не известен. Как сообщили представители Госполиции, подобный случай, когда некто выдает себя за представителя госструктуры или ведёт коммуникацию от лица целой организации, не единичен.

На прошлой неделе в группе «Плявниеки», «Пурвциемс» и «Кенгарагс» социальной сети Facebook появилась некая Диана Буковска, которая, выдавая себя то за представителя Криминальной полиции, то просто за сердобольную рижанку с активной гражданской полицией, выкладывала фотографии вещей, которые якобы найдены в результате обысков на местах преступлений.

Фото: Facebook

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Кроме того, девушка публиковала фотографии людей, выдавая их за преступников и пропавших без вести.

Фото: Facebook

Русскому TVNET данная информация показалась противоречивой. Во-первых, нас смутило то, что полиция стала использовать новые каналы поиска свидетелей и хозяев украденных вещей, во-вторых, вся коммуникация происходила исключительно на русском языке, а в-третьих, профильная фотография автора публикаций резонировала с тем, каким должен быть профиль представителя правоохранительных органов.

Согласно базе налоговых деклараций чиновников, в Латвии есть лишь одна девушка-должностное лицо с таким именем и фамилией. В 2016 году она являлась кадетом Valsts policijas koledža.

Для того, чтобы прояснить ситуацию Русский TVNET написал девушке, делающей публикации от лица полиции, личное сообщение.

«Выкладывается после согласования и ордеров на обыски.Так быстрее и удачнее раскрываемость. Результаты есть и очень удачные.Нужно сократить время от изьятия до нахождения владельца. Я уже далеко не кадет я пришла на работу в 1988 году.Уже бабушка давно. Это другая девушка..мы работает с Крим.полицией. Сотрудники и опера не то..что фамилии не указывают...но и машины стараются не показывать.Понятно Вы хотите освятить все подробно..но пока думаю не стоит», - ответила она (авторская орфография сохранена - прим.ред.)

Позже в социальной сети Facebook появился аккаунт Likums Un Kārtība Likums.

Фото: Facebook

«Внимание, данный профиль будет работать для связи полиции с населением», - запись, которая была удалена сразу же после того, как некоторые латвийцы усомнились в том, что данный профиль имеет отношение к Государственной полиции.

Для того, чтобы информировать представителей полиции о возможных мошеннических действиях и разобраться в ситуации, Русский TVNET связался с пресс-секретарём Госполиции Сигитой Пилдавой.

«В полиции есть свой официальный профиль Facebook, где публикуется информация. Я не могу комментировать то, что кто-то создает некие профили, выдавая себя за других людей», - прокомментировала она.

На замечания Русского TVNET о том, что некоторые латвийцы поверили человеку, которая делилась сомнительной информацией, Пилдава ответила: «Вы шутите? Каждому человеку человеку необходимо оценивать, кому и зачем он отправляет свою личную информацию».

«Журналистам необходимо образовывать население, рассказывая как о медиаграмотности, таки и об официальных каналах, с помощью которых госструктуры ведут коммуникацию с латвийцами. Мы также постоянно информируем жителей Латвии - никогда не раскрывайте свою личную информацию. Насколько мне известно,

в Facebook создаются поддельные аккаунты не только полиции, но и других госструктур. Они визуальны похожи на официальные аккаунты, они делятся той информацией, которую публикуем мы на своей странице.

Такие случаи уже были, мы обращались к администрации Facebook с просьбой заблокировать «клонов».

На вопрос Русского TVNET, не являются ли подобные действия уголовно наказуемыми, представитель Госполиции ответила:

«Это социальные сети, где каждый может писать то, что приходит ему в голову. Законы? Вы серьезно? Мы неоднократно обращались к администрации Facebook, которая до сих пор не удалила многие аккаунты, владельцы которых выдавали себя за представителей власти».

От себя хотим добавить - будьте внимательны и не доверяйте всему, что вы видите в социальных сетях!

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