Расследуют гибель водителя, который погиб во время работы на карьере

В настоящее время Государственной трудовой инспекции (ГТИ) не удалось получить информации о предприятии, работник которого погиб в карьере Руллю в Светской волости Елгавского края, сообщила агентству LETA старший инспектор Земгальского регионального филиала ГТИ Даце Шукста.

"На данный момент вопросов больше, чем ответов», - признала представитель ГТИ, так как еще не установлен работодатель погибшего мужчины. Возможно, более подробная информация появится сегодня. Инспекторы ГТИ побывали на месте происшествия сразу после случившегося вместе с работниками Госполиции и других служб. Начато расследование ЧП и получены пояснения от очевидцев.

Уже сообщалось, что

в понедельник в карьер Руллю упал грузовик и утонул находившийся в нем водитель.

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По первоначальной информации, в карьере велись работы по вывозу грунта, автомашина накренилась и рухнула в воду, сообщила агентству LETA старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце. Погибший -мужчина 1963 года рождения.

ГТИ выяснила, что самосвал перевозил вырытый в карьере грунт по насыпанной временной дороге. Двигаясь задним ходом с очередным грузом грунта, самосвал соскользнул с временной дороги и упал в воду.