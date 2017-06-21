Ликвидация «Trasta komercbanka»: Суд оставил под арестом трех администраторов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Рижский окружной суд сегодня оставил под арестом подозреваемых по уголовным делам отстраненных от должности администраторов неплатежеспособности Илмара Крумса, Мариса Спрудса и Науриса Дуревскиса.

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Как сообщалось ранее, суд Латгальского предместья Риги 9 июня санкционировал арест отстраненных от должностей администраторов неплатежеспособности Дуревскиса, Спрудса и Крумса, а также финансиста Йорена Райтумса. Позднее в отношении Райтумса была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, полиция уже несколько лет занимается расследованием беззаконий в процессах неплатежеспособности.

В прошлом году было начато 17 уголовных процессов о преступных деяниях, предположительно совершенных администраторами неплатежеспособности.

В этом году полиция начала семь таких уголовных процессов, четыре дела уже переданы для уголовного преследования.

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В сотрудничестве с другими правоохранительными органами, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, полиция в этом году начала два дела о возможных нарушениях закона в процессах неплатежеспособности, по одному из них задержаны администраторы Крумс, Спрудс и финансист Райтумс.

Гришин подтвердил, что это дело связано с процессом ликвидации «Trasta komercbanka».

Этой троице инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.

По второму делу задержан администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис, участвовавший в процессе неплатежеспособности одного из предприятий. Он задержан за попытку вымогательства взятки.

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