Генпрокуратура передала в суд дело о коррупции в «Latvenergo»; обвиняются 12 лиц

Генеральная прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги основное дело о коррупции в компании «Latvenergo», по которому обвиняются 12 лиц, включая бывшего президента «Latvenergo» Карлиса Микелсонса и двух иностранных граждан.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что по этому уголовному процессу предъявлены обвинения в совершении различных преступных деяний в связи с заключенными в период с 8 июня 2004 года по 3 марта 2010 года шестью договорами по закупочным процедурам 2-й Рижской ТЭЦ между «Latvenergo» и швейцарской компанией на общую сумму 8,349 млн евро, договором с испанским предприятием на 177,864 тыс. евро и 95 млн евро, с турецким предприятием на 289,596 тыс. евро и 57,892 млн долларов США.

Обвинения в превышении служебных полномочий,

вызвавшем тяжелые последствия, взяточничестве и отмывании денег предъявлены трем бывшим должностным лицам «Latvenergo».

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Двум иностранным гражданам предъявлено обвинение в торговле влиянием, еще одному лицу предъявлено обвинение в пособничестве торговле влиянием.

Кроме того, в переданном в суд уголовном процессе начато 10 процессов о применении принудительных средств влияния к различным юридическим лицам.

Как сообщалось, в июне 2012 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) задержало трех руководителей «Latvenergo» по подозрению во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег.

Тогдашний глава «Latvenergo» Карлис

Микелсонс является одним из самых высокопоставленных должностных лиц, когда-либо задерживаемых в Латвии за коррупцию.

БПБК осенью 2012 годав просило прокуратуру привлечь к уголовной ответственности 17 лиц за взятки в связи с проектами реконструкции Рижской ТЭЦ-2 и Плявиньской ГЭС.

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