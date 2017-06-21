Начато еще два уголовных процесса о возможном подкупе избирателей

Полиция безопасности (ПБ) начала еще два уголовных процесса о возможном подкупе избирателей на муниципальных выборах, таким образом, в этих процессах фигурируют в общей сложности 11 лиц, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.
- ЦИК отклонила просьбу кандидата в депутаты от ВЛ-ТБ/ДННЛ отменить итоги выборов в РД 19 июня 2017 г.
- Кандидат ВЛ-ТБ/ДННЛ просит ЦИК отменить результаты выборов в Рижскую думу 15 июня 2017 г.
- Решение ЦИК не отменять результаты выборов в Резенке будет оспорено в суде 14 июня 2017 г.
- ПБ расследует 5 уголовных процессов о подкупе избирателей на выборах 13 июня 2017 г.
- ЦИК отклонила просьбу отменить результаты выборов в Резекне 12 июня 2017 г.
В настоящее время ПБ расследует семь уголовных дел о намеренном препятствовании осуществлению избирательного права.
К 11 лицам применен процессуальный статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс. В рамках этих дел проведено семь обысков и 35 допросов.
ПБ продолжает проверять полученные сигналы о возможных нарушениях на муниципальных выборах. Свыше 40 сигналов было получено непосредственно в день выборов, 3 июня.
После проверок большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось, по остальным продолжается проверка.
Отдельные сигналы ПБ получила и после выборов, по ним также ведется проверка. Кроме того, и до выборов, и в день выборов поступала информация о возможных нарушениях агитации, которая передана для проверки другим правоохранительным органам.Еще по этой теме