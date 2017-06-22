Француз осыпал цветами уснувших мужчин; девушки поспешили сделать «селфи»

Ekrānuzņēmums no novērošanas kameras video
 

Ekrānuzņēmums no novērošanas kameras video. Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Во вторник ночью (20 июня) стражи порядка отправились в Старую Ригу, где некий молодой человек сорвал растущие на клумбе цветы и осыпал ими двух уснувших на террасе мужчин, а рядом стоящие девушки начали делать со спящими в цветах «селфи».

Рижская Муниципальная полиция информировала, что упомянутая выше картина была замечена через камеры видеонаблюдения, и на место события был отправлен ближайший экипаж. Прибыв по вызову стражи порядка встретили 24-летнего гражданина Франции, который пояснил, что такой поступок показался ему забавным, однако, сразу же выразил сожаления о содеянном.

Позже были найдены и оба заснувших героя видео сюжета. Полицейские разбудили мужчин и выяснили, что они являются гражданами РФ. Один из них рассказал, что они с коллегой решили прогуляться по старому городу, но после несколько выпитых коктейлей устали и присели отдохнуть на террасе, где случайно уснули. Учитывая то, что гости плохо ориентировались на местности, работники полиции доставили их в гостиницу.

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Гражданину Франции был выписан штраф за мелкое хулиганство в размере 75 евро.

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