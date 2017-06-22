ЧП с заменителем героина в Олайне: мальчику стало лучше

 

Фото: Inga Kundziņa / LETA

Улучшилось состояние трехлетнего мальчика, который в Олайне отравился метадоном, оставленным в доступном месте родителями-наркоманами, сообщила агентству ЛЕТА представитель Детской клинической университетской больницы Дайга Рауба.

Она указала, что состояние пациента улучшилось, однако согласно закону о правах потребителя более подробные комментарии больница дать не может.

Как уже писал Русский TVNET, 20 июня в больницу в тяжелом состоянии был доставлен трехлетний мальчик, выпивший метадон. Согласно информации полиции, родители ребенка употребляли этот медикамент, чтобы лечиться от наркозависимости, и оставили его в доступном для ребенка месте. Родители малыша задержаны, начат уголовный процесс.

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Ребенок был доставлен в больницу, а стражи порядка отправились искать родителей, которые после вызова медиков покинули жилье.

В 23:30 в Олайне была задержана женщина 1988 года рождения - мать ребенка. В свою очередь через два с половиной часов в том же городе был задержан и отец 1990 года рождения.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении полиции, задержанные лечились от наркотической зависимости, поэтому им была назначена метадоновая программа. Чтобы снизить тягу к наркотикам, им для домашнего употребления прописали этот сильный медикамент. По первоначальной информации, родители оставили в доступном месте стакан с остатками методона. Ребенок остался в комнате один, нашел стакан и выпил содержимое.

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