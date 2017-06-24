В день Лиго в авариях пострадали 17 человек, больше всего в Видземе

Avārijas Salaspilī. Ilustratīvs attēls
 

Avārijas Salaspilī. Ilustratīvs attēls. Фото: Twitter

В день Лиго в Латвии зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 17 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Семь человек пострадали в авариях в Видземе, пять – в Риге и окрестностях, по два – в Земгале и Латгале, один – в Курземе.

Среди пострадавших пятеро были пешеходами и один - велосипедистом.

Реклама

За превышение скорости оформлено 268 протоколов.

Всего полиция вчера оформила 601 протокол о нарушении правил дорожного движения, и что нетипично, в столице наказано меньше водителей, чем в регионах.

Еще по этой теме
На Лиго полиция задержала 14 пьяных водителей; проверки на дорогах продолжаются

На Лиго полиция задержала 14 пьяных водителей; проверки на дорогах продолжаются



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

Близится ночь Лиго: как нарядиться на праздник Wo&Men

Близится ночь Лиго: как нарядиться на праздник

В Женеве арестовали залог за «Евровидение-2017» Showbiz

В Женеве арестовали залог за «Евровидение-2017»

Мужа Жасмин приговорили к 7,5 годам лишения свободы Showbiz

Мужа Жасмин приговорили к 7,5 годам лишения свободы

NASA показало фото «одиночества на Марсе» Hi-Tech

NASA показало фото «одиночества на Марсе»

Папарацци застали Кортни Кардашьян в необычном виде Showbiz

Папарацци застали Кортни Кардашьян в необычном виде

Автоаварии и ДТП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 