Дело о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале передано экономической полиции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке в окрестностях Слоки будет расследовать не Юрмальский участок полиции, а Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП).

Юрмальский участок полиции начал уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступлении против собственности, чтобы установить сам факт совершения преступления, то есть был ли поджог злонамеренным, ранее разъясняла Госполиция.

Теперь уголовный процесс передан УБОП, поскольку дело объемное и, возможно, причинен серьезный ущерб окружающей среде, что следует проверить в ходе расследования. В компетенцию УБОП входит расследование преступлений против окружающей среды, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Реклама

Как именно классифицировать произошедшее, полиция решит в ходе расследования. Пока уголовный процесс начат по факту, а не против какого-либо лица.

Как сообщалось, 18 июня пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло на нелегальной свалке в Юрмале, где хранилось около 23 тыс. тонн отходов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе окружающей среды (ГСОС).

Предприятие «Prima M», которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

Региональное управление ГСОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГСОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.

Пожар вчера вызвал ухудшение качества воздуха и в Юрмале, и в Риге. ГСОС подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара

Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0

По данным «Firmas.lv», ООО «Prima M» зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО «SO Trust», которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО «SO Trust» занимается погрузочно-разгрузочными работами.

Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале.

Еще по этой теме
На месте пожара в Юрмале нашли опасные бытовые отходы

На месте пожара в Юрмале нашли опасные бытовые отходы

Пожар в Юрмале высветил прорехи в надзоре за окружающей средой

Пожар в Юрмале высветил прорехи в надзоре за окружающей средой

После пожара в Юрмале нельзя употреблять питьевую воду

После пожара в Юрмале нельзя употреблять питьевую воду


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые рассказали, что может спасти от рака простаты Wo&Men

Ученые рассказали, что может спасти от рака простаты

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь Wo&Men

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь

Ученые: У взрослых отцов чаще рождаются гики Hi-Tech

Ученые: У взрослых отцов чаще рождаются гики

Дана Борисова назвала имя виновного в ее опасной зависимости Showbiz

Дана Борисова назвала имя виновного в ее опасной зависимости

Джордж Клуни продал свой бренд текилы Showbiz

Джордж Клуни продал свой бренд текилы

Происшествия и ЧП

Пожары

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 