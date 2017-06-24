Утро Янова дня было трагичным – в автоавариях погибло два человека.

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: Depositphotos

В 6.23 в Салдусском крае съехала с дороги и врезалась в дерево машина марки «VW Caravelle». В результате этого дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщила агентству ЛЕТА начальник бюро координации и контроля за дорожным движением Госполиции Винета Мистре.

В 7.40 в Краславском крае водитель не справился с управлением автомобилем, машина съехала в канаву, перевернулась и врезалась в дерево. В ДТП погиб один человек. Второй человек, находившийся в машине, с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Обстоятельства обоих ДТП еще выясняются, поэтому Мистре не могла сказать, употребляли ли водители перед тем, как сесть за руль, алкогольные напитки.

Реклама

В целом, по ее словам, интенсивность движения сегодня низкая и ДТП немного. К настоящему моменту зарегистрировано девять аварий, к сожалению, две из них были с погибшими.

По оценке Мистре, Лиго на дорогах Латвии прошло относительно спокойно. Зарегистрировано 65 происшествий и 17 пострадавших, а также задержано 14 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вчера полиция работала активно, сказала Мистре, всего проверено 8214 водителей по всей стране.

Сегодня полиция продолжает рейды на территории всей страны.

    Еще по этой теме
    В день Лиго в авариях пострадали 17 человек, больше всего в Видземе

    В день Лиго в авариях пострадали 17 человек, больше всего в Видземе



    Еще по этой теме

    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Квартира
    Квартира, Rīga, 190000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 87000 EUR
    Коммерческий
    Коммерческий, Rīga, 270000 EUR

    reklama.vesti.lv

    Дана Борисова назвала имя виновного в ее опасной зависимости Showbiz

    Дана Борисова назвала имя виновного в ее опасной зависимости

    Невероятно! Ни за что не догадаетесь, сколько лет этой женщине Wo&Men

    Невероятно! Ни за что не догадаетесь, сколько лет этой женщине

    Экстремалы показали трюк над 240-метровым ущельем Hi-Tech

    Экстремалы показали трюк над 240-метровым ущельем

    На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь Wo&Men

    На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь

    WhatsApp прекратит поддерживать старые смартфоны Hi-Tech

    WhatsApp прекратит поддерживать старые смартфоны

    Автоаварии и ДТП

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Дом
    Дом Mārupe
    320 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    57 999 EUR
    Квартира
    Квартира Ropaži
    36 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    82 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    95 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Дом
    Дом Jūrmala
    250 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    BIZNES ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
    BIZNES ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
    BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
    BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
    LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
    LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
    SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
    SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     