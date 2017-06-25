ДТП в Янов день унесли жизнь двух человек

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека, пострадал еще 21, сообщает Государственная полиция.

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В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщалось,

одна из трагических автоаварий произошла в 6.23 в Салдусском крае,

где перевернулся на дороге автомобиль «VW Caravelle», в результате чего погиб ехавший в нем человек.

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В 7.40 в Краславском крае погиб водитель, который не справился с управлением автомобилем, перевернулся и ударился об дерево. В аварии погиб один из находившихся в автомашине людей, а еще один с травмами доставлен в больницу.

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