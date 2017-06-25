В частном доме Даугавпилса при пожаре погиб мужчина

Сегодня утром в результате пожара погиб 37-летний мужчина, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.

Несчастный случай произошел в Науенской волости Даугавпилсского края. Около шести часов утра пожарные получили вызов на пожар в жилом доме. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что открытым пламенем горит жилой дом площадью 140 кв. м и хозяйственные постройки площадью 160 кв. м. В результате пожара погиб мужчина.

В 8.23 ГПСС получила вызов в Пелчскую волость Кулдигского края, где на площади 42 кв. м горел одноэтажный садовый дом. До прибытия ГПСС из постройки эвакуировались двое мужчин, один из которых пострадал и был передан медикам.

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В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 65 вызовов, в том числе 34 на пожары.