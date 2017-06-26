Ночь на понедельник в Иманте: Кто-то стреляет по окнам из пистолета?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / stuart.childs

В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные злоумышленники либо стреляли по окнам многоквартирного дома в Иманте из пневматического пистолета, либо разбивали стёкла отвёрткой, - сообщает рижанка в социальной сети Facebook.

"Жители Иманты, для вас информация! Сегодня ночью в 00:50 я проснулась от звука по стеклу... Подошла к окну в гостиной, оно было разбито. Щель круглая и трещины вокруг. Долго выслеживала у окна,так никого в течении часа и не увидела. Пошла спать к ребенку. Муж в командировке, страшно. Заснула. И в 3 часа ночи история повторилась. Разбитое стекло в детской комнате.

Вызвала полицию. Приехали инспекторы. Составили протокол. Завели дело. Просмотрели всё кругом. Под окнами десятки бычков от Winston. Никаких следов. Просмотрев мои окна, заявили,что это выстрелы из пневматического пистолета", - написала жительница Риги Яна (авторская орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.)

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Позже Яна поделилась фотографией предметов, найденных внутри стеклопакета.

«Обнаружила, когда уже настал рассвет», - написала она. В них комментаторы узнали наконечники отвёртки.

Фото: Facebook

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