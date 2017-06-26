Эксгибиционизм и драка: приключения одного туриста в рижских барах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

25 июня, около 22:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции, посредством камер видеонаблюдения, увидели, что на улице Марсталю происходит драка. На место незамедлительно выехал экипаж.

Прибывшие на место полицейские драку уже не застали. Однако на месте были свидетели, которые рассказали, что охранники одного из баров только что задержали одного мужчину и увели внутрь. Полицейские отправились в указанный бар, и выяснилось, что один из посетителей бара в общих помещения туалета оголил половые органы и решил демонстративно самоудовлетвориться. Посетили бара обратились к охране, которая сделала замечание мужчине.

Однако он стал агрессивным и полез в драться. Мужчину задержали до приезда полиции.

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Охранник дал показания, а турист категорически отрицал факт оголения половых органов. Мужчина был очень пьян, не мог назвать своего имени, а документов при нем не нашлось.

Вместе с туристом полицейские отправились в его гостиницу, но он дважды приводил их не по адресу. С учетом, что мужчина не хотел сотрудничать, его доставили в Государственную полиции, где при помощи Бюро по международному сотрудничеству Госполиции выяснили личность.

Мужчине составлен протокол за мелкое хулиганство и применен штраф в размере 300 евро.

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