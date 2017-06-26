Вопиющая жестокость: хозяйка оставила на балконе умирать собаку со сломанными лапами

В Русский TVNET обратилась одна читательница, которая рассказала о вопиющем случае жестокого отношения к животному, который произошел в Ропажской волости.

«Хочу рассказать вам о совершенно вопиющем случае жестокого отношения к животному и попросить содействия в наказании виновника, чтобы другим садистам и сволочам неповадно было. Итак, речь идет о пожилой собачке - той-терьере (весом около 2 кг), которая жила, если это можно назвать жизнью, у пожилой, изрядно пьющей женщины. Есть множество свидетелей, которые подтвердят, что собака часто дома кричала (ее явно били), по нескольку суток она слонялась на улице.

Накануне Лиго ее нашли лежащей на улице, под балконом 2 этажа, в шоковом состоянии.

Завернув в полотенце, ее принесли «хозяйке», которая положила собаку на балкон умирать. Нечеловеческие крики бедного животного услышала Надежда, которая и подняла всю эту историю, она пошла к данной бабушке, которая опять была не трезвой и согласилась ей отдать собаку вместе с вет.паспортом, «чтоб глаза больше не видели«. По приезду в вет.клинику «Кавет», где собака находится в настоящее время, выяснилось, что она была сброшена с большой высоты (2 этажа) - у нее

сломаны все 4 лапы, на одной лапке был открытый перелом, косточка торчала наружу, еще на одной было выбито колено, нога была выгнута в другую сторону.

Плюс - выбиты все передние зубы, от удара, возможно, также падения. Как сердце выдержало терпеть подобную боль - не понятно. Собаку оперативно прооперировали и с субботы она находится в интенсивной терапии. Состояние тяжелое, но стабильное, уже сама кушает и даже виляет хвостом, когда к ней подходят. Упасть сама собака не могла, т.к. балкон тщательно заделан, пролезть некуда, ну а перепрыгнуть за борт или с подоконника - это просто смешно, по меньшей мере для пожилого тоя. В ФБ женщине, которая после лечения оставит собачку у себя, уже перечислили достаточно средств на лечение. Но все убеждены в одном - подобное должно быть предано огласке и наказано» - пишет читательница.

Фото: фото читателя

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Фото: Фото очевидца