В Риге за рулем BMW поймали 15-летнего парня

25 июня незадолго до 19:00 сотрудники Видземского управления Муниципальной полиции Риги, патрулируя в округе озера Бабелите, заметили автомобиль марки BMW, размещенный на зеленой зоне.

Стражи порядка остановились и за рулем заметили мальчика, который, увидев приближение полицейских, быстро пересел на заднее сидение. Стражи порядка проверили его данные, и констатировали, что подростку всего 15 лет. Он категорически отрицал, что управлял автомобилем.

Сотрудники полиции позвонили матери парня, которая объяснила, что сын регулярно не принимает во внимание запреты и периодически управляет автомобилем друга. Женщина категорически отказалась приехать за ребенком.

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На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции.