Бывшая главбух одного из предприятий Вентспилсского порта присвоила более 22 тыс. евро

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Госполиция направила прокуратуре уголовный процесс о присвоении более 22 тыс. евро на одном из работающих в Вентспилсском порту предприятий с просьбой начать уголовное преследование бывшей бухгалтера этого предприятия, сообщила агентству ЛЕТА представитель Курземского регионального управления Госполиции Дайга Валдмане.

Уголовный процесс о присвоении денежных средств был начат в отношении женщины 1974 г. рожд., занимавшей должность главного бухгалтера одного из работающих в Вентспилсском порту предприятий. В 2014-2016 гг. она присвоила денежные средства этого предприятия в размере свыше 22 тыс. евро.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без нее с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

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В качестве меры пресечения в отношении женщины избрана подписка о невыезде.


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