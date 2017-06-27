В Пурвциемсе женщина оставила троих детей у друга и пропала

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

25 июня, около 19:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Пурвциемс, где некий мужчина сообщил о безответственном отношении сожительницы по отношению к своим детям.

Прибывшим на место полицейским мужчина рассказал, что две недели назад к нему переехала его подруга – с тремя детьми. Спустя семь дней женщина напилась и ушла в магазин за сигаретами, но так и не вернулась. Прислала сообщение, что задерживается, и ее нет уже три дня. Мужчина предупредил подругу, что сообщит о ее поступке в полицию. Дама пообещала вернуться через час. Когда она не пришла, сожитель позвонил ей – телефон был выключен.

Стоит отметить, что в начале совместной жизни, женщина рассказала, что

однажды оставила детей под присмотром сестры, а сама ушла пить с друзьями, но в итоге вмешалась полиция.

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Мужчина пояснил, что больше не делает видеть эту женщину у себя дома. Осмотрев квартиру, полицейские пришли к выводу, что дети – от года до трех лет, содержались в хороших условиях.

В связи с этим полиция завела административное дело, а детей отправили в кризисный центр. Информацию передали и Рижскому сиротскому суду.


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