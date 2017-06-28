В Риге за кражу задержали пьяную беременную с исколотыми венами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В ночь на среду, 28 июня, сотрудники земгальского управления Муниципальной полиции Риги по время патрулирования в округе Агенскалнса заметили полураздетую женщину, которая отчаянно смотрела на верхние окна в многоквартирном доме. Полицейские решили остановиться и узнать, не нужна ли ей помощь.

Женщина на вопросы стражей порядка не отвечала и внезапно побежала под ступени, ведущие ко входу в дом. Через некоторое время она вылезла оттуда и сообщила, что всего лишь хотела быстрее попасть домой.

Полицейские заметили, что бедно одетая женщина, возможно, беременна. Кроме того, во время разговора стало ясно, что она находится в состоянии опьянения - об этом свидетельствовали как расширенные зрачки глаз, так и запах алкоголя. Беременная не скрывала, что употребляла горячительные напитки. Стражи порядка решили вызвать сотрудников Службы неотложной медицинсой помощи, чтобы убедиться, что дама в порядке.

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Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что на руках у женщины в районе вен свежие следы от уколов, подтвердился и факт беременности. Однако госпитализация ей не потребовалась.

Была проведена проверка личных данных, в результате которой оказалась, что женщина объявлена в розыск в связи с недавно совершенной кражей. 27-летнюю беременную задержали и доставили в полицейский участок.


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