Новый мэр Даугавпилса временно отстранил от работы начальника муниципальной полиции

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш подписал распоряжение об отстранении начальника муниципальной полиции города Владимира Гудаковского от выполнения служебных обязанностей на три месяца, сообщили агентству ЛETA в Даугавпилсской гордуме.

В последние дни гордума

получила четыре жалобы на работу муниципальной полиции и возможные нарушения в работе ее начальника Гудаковского.

С учетом того, что эти нарушения могут быть сеоьезными, и что начальник муниципальной полиции может повлиять на подчиненных, что может помешать объективному выяснению обстоятельств, решено временно отстранить его от выполнения служебных обязанностей.

Реклама

За это время планируется провести объективную всестороннюю проверку обстоятельств и выяснить фактическую ситуацию.

Связаться с Гудаковским агентству ЛЕТА пока не удалось.

Как сообщает портал Gorod.lv, стало известно, что отстраненному на время проверки работы Муниципальной полиции начальнику этого учреждения Владимиру Гудаковскому было разрешено забрать личные вещи со своего рабочего места.

Воспользовавшись этим, В. Гудаковский предпринял меры,

чтобы не пустить в здание работника Юридического департамента городской думы и впоследствии закрылся в своем кабинете.

Во избежание уничтожения документов и данных, хранящихся на информационных носителях, были вызваны работники Государственной полиции. Прибывших на место полицейских также сначала не пускали в здание Муниципальной полиции.

Тем не менее, В. Гудаковский открыл двери и

в сопровождении представителей полиции от батальона специального назначения покинул свой кабинет.

Источники в Государственной полиции сообщили, что кабинет В. Гудаковского опечатан, и начата проверка о возможном уничтожении рабочих документов учреждения.

Еще по этой теме