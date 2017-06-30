В Риге задержан ранее выдворенный из Латвии россиянин

27 июня должностные лица Государственной погранохраны после получения информации от Полиции безопасности в одном из развлекательных комплексов Риги задержали ранее выдворенного из Латвии гражданина России, пишет Apollo.

Мужчина 1965 года рождения в течение неполного месяца повторно попал в поле зрение стражей порядка. 29 мая этого года он был ознакомлен с решением МИД о включении его в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, после чего мужчина был выдворен из страны.

В свою очередь 25 июня, несмотря на запрет, он повторно въехал в Латвию через литовско-латвийскую границу.

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Начат уголовный процесс. Прокурор Баускского района присудил ему штраф в размере 10 минимальных зарплат. До выдворения из страны мужчина помещен в изолятор временного содержания Госполиции.