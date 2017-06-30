ЧП в рижской гостинице: драка, кровь, сломанная мебель и марихуана

Около 20 часов 29 июня сотрудники Центрального управления муниципальной полиции Риги получили информацию от представителей одной из гостиниц столицы о драке в номере.

Представитель гостиницы прибывшим на место происшествия полицейским объяснила, что несколько жильцов пожаловались на мужчин, расположившихся на четвертом этаже. Из номера были слышны крики и грохот. Стражи порядка зашли в номер и увидели, что стены и кровать перепачканы кровью, всего в номере находились трое полуголых мужчин. Вокруг них валялась поврежденная мебель и осколки стекла.

Поведение жильцов гостиницы свидетельствовало о наркотическом опьянении. Один из мужчин продолжил курить в номере и после запрета администрации гостиницы на курение в помещениях. Осматривая место курения, полицейские обнаружили, что мужчина, возможно, курил в присутствии стражей порядка марихуану.

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В связи с тем, что двое из мужчин во время драки получили раны, было решено вызвать сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.

В свою очередь третий мужчина, увидев, что полицейские проверяют сумку, стал агрессивным и пытался вырвать ее из рук. В сумке был найден сверток из фольги с растительными веществом зелено-коричневого цвета. Во время задержания лицо употребляло унизительные выражения и пыталось ударить полицейского. Сопротивляясь, мужчина локтем ударил по индивидуальной камере, расположенной на теле. Агрессивного постояльца задержали с применением физической силы и доставили в камеру временного заключения.

Медики приняли решение госпитализировать обоих раненых мужчин. В свою очередь задержанный был доставлен в участок Госполиции.