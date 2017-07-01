Загадочное исчезновение Димитрия Гаранца: новые шокирующие детали

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Vinoth Chandar

50-летнего Димитрия Гаранца его сестра видела в последний раз 16 июня. Двухнедельные расследования не дали никаких результатов, но выяснились другие шокирующие детали этого дела, сообщает передача «Degpunktā».

После исчезновения Димитрия в его квартире, якобы, поселились чужие люди. Сестра подозревает, что ради получения имещества брата могло случиться самое худшее.

"25 числа соседи позвонили и рассказали, что какие-то чужаки уже в середине недели перед Лиго начали шастать вокруг, присматриваться, как попасть в квартиру.

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26 июня я приехала и открыла дверь своим ключем. Было такое ощущение, что человек куда-то спешил и только что вышел из этой квартиры", - рассказывает сестра Димитрия Диана.

Полиция посоветовала писать заявление не только о пропаже человека, но и возможном мошенничестве: после проверки «Земельной книги» выяснилось, что квартира уже переписана на другого человека.

«Он был единственным собственником, это была его единственная квартира. Я не знаю.. мы с ним говорили на эту тему. У него есть сын, и если он того желал, то мог переписать квартиру на его имя», - рассказывает сестра пропавшего Димитрия.

В мае Димитрию Гаранцу предложили работу "дальнобойщиком» во Франции. Он подписал все бумаги, однако через пару недель внезапно пропал.

Что за люди крутились рядом с квартирой? Сестра до сих пор не может понять этого. Сейчас квартира Димитрия взломана и в нее вселились аж шесть человек - рабочие.

Диана хотела бы выяснить, куда пропали личные вещи брата. На это ей вынесли мешок и все. Она связалсь с нанявшим рабочих неким Гинтом, у которого есть доверенность распоряжаться квартирой, как своей собственностью.

«Он говорил мне заученные фразы, очень нервничал, я поняла, что моральный уровень этого человека очень низок», - заявила Диана.

Как уже сообщал Русский TVNET, 50-летний рижанин Димитрий Гараннцс пропал 17 июня 2017 года. Со слов сестры известно, что в этот день сразу после 20:00 он вышел из кафе на улице Петерсалас в Риге, но домой до сих пор не вернулся. Никаких известий о себе не подавал. При себе у мужчины был паспорт, водительские права, ключи от квартиры.

Фото: bezvests.lv

ПРИМЕТЫ: Рост 178, среднего телосложения, волосы светло-русые

На правой стороне лба, над бровью пятно - след от травмы. Был одет в спортивную куртку красного цвета с белыми вставками. Джинсы Pink тёмно-синего цвета. Обут в темные туфли.

Всех, кто видел пропавшего или что-то знает о его месте нахождения, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.

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