После круглосуточной работы удалось локализовать пожар на территории для сортировки отходов под Броцени

 

Фото: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Сегодня ночью пожарные после почти круглосуточной работы ликвидировали пожар на территории для сортировки отходов «Vibsteri» находящегося в Ремтской волости Броценского края ООО «Viduskurzemes AAO», сообщили агентству ЛETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Сообщение о пожаре было получено предыдущей ночью в 3.12, в субботу во второй половине дня пожар удалось локализовать, а в ночь на воскресенье - ликвидировать.

Отходы горели на площади 900 кв. м: на 800 кв. м на сортировочной территории и еще 100 кв. м - в ангаре.

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Государственная служба окружающей среды (ГСОС) следит за ситуацией. Как сообщила агентству ЛETA ее представитель Марута Буклевича, о пожаре ГСОС сообщило само предприятие. ГСОС запросила у него информацию о содержимом, количестве и происхождении находящихся на его территории отходов.

По данным ГСОС, предприятие получило разрешение на проведение работ категории B.

Представители «Viduskurzemes AAO» отказались предоставить агентству ЛETA информацию о пожаре.


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