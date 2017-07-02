Ночное ЧП на реке Салаца: полиция просит помощи в розыске женщины

 

Фото: Zane Bitere / LETA

В ночь на воскресенье под Салацгривой, в реке Салаца перевернулась лодка, в которой находились 2 женщины. Одна из них позже была найдена в шоковом состоянии и передана медикам, а вторая женщина, якобы, выбралась на берег, отправилась за помощью в лес и пропала.

Вчера около 23 часов Госполиция получила информацию, что группа из 30 человек, передвигающихся на лодках, потеряла контакт с двумя женщинами, входящими в эту компанию. Женщины 1982 года рожд. и 1984 года рожд. плыли на отдельной лодке. Около 2 часов ночи в Алое была найдена перевернувшаяся лодка и на берегу - одна из женщин.

В полукилометре от этого места - по направлению к кемпингу «Veczemju klintis» был найден спасательный жилет. Полиция получила информацию от спасенной, что обе упали в воду, одна осталась на берегу, вторая пошла за помощью. Полиция отмечает, что находясь в шоковом состоянии, та могла заблудиться.

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